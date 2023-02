Musiche della suora compositrice Isabella Leonarda a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - La rassegna "Donne nella Musica" della stagione concertistica del Museo di San Colombano - Collezione Tagliavini di Bologna prosegue sabato 18 febbraio alle 21 con "Isabella Leonarda: un atto d'amore", concerto dedicato alla vasta e variegata produzione della suora novarese, la più prolifica compositrice del Seicento, autrice di circa 200 composizioni sacre ancora oggi eseguite nelle funzioni religiose.

Protagonista della serata l'ensemble barocco Cappella Artemisia, diretto da Candace Smith, che presenterà al pubblico il suo disco "A Portrait of Isabella Leonarda" (Brilliant Classics). Il gruppo ha da poco pubblicato sul suo canale Youtube un "coro virtuale", creato durante la pandemia, che esegue un breve brano composto da suor Isabella Leonarda. Con la partecipazione di oltre 130 artisti in tutto il mondo: musicisti professionisti e dilettanti provenienti da una varietà di mondi musicali, omaggio a una donna compositrice poco conosciuta.

L'attività del Museo di via Parigi prosegue poi con un doppio appuntamento (ma ce ne saranno ogni mese fino a maggio) dedicato agli allievi e ai docenti della classe di musica antica del Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna. Venerdì 17 febbraio alle 18 il ciclo di concerti si inaugura con l'esibizione della classe di clavicembalo della maestra Maria Luisa Baldassarri: gli studenti potranno suonare e toccare con mano i preziosi clavicembali antichi della Collezione Tagliavini in un repertorio di musiche di Scarlatti, Frescobaldi e altri compositori. Il 19 febbraio alle 16, invece, un altro pomeriggio musicale con gli allievi delle classi di clavicembalo della "Anton Bruckner" Privatuniversität di Linz (Austria) che, guidati dalla maestra Anne Marie Dragosits, si esibiranno in un repertorio di musiche del XVII e XVIII secolo. L'ingresso alle tre manifestazioni è gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it. (ANSA).