Morì travolto da casse d'acqua, un indagato per omicidio colposo

Un anno fa, un 47enne riminese morì travolto dalla caduta di un bancale di bottiglie d'acqua in un tentativo di furto, in questi giorni la Procura della Repubblica di Rimini ha notificato la chiusura indagine per omicidio colposo all'amministratore del Conad "Diamante" di Cattolica.

Come riporta la stampa locale oggi, secondo il sostituto procuratore riminese Paolo Gengarelli, titolare del fascicolo, l'indagato non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di potenziale pericolo determinata dall'accatastamento di più bancali d'acqua in una zona accessibile a chiunque, ovvero nella parte esterna del supermercato sul retro, vicino al parcheggio.

All'amministratore si contesta anche la mancata predisposizione di cartelli idonei a segnalare il potenziale pericolo e quindi il rischio di caduta dall'alto delle confezioni d'acqua.

Rilevato dalla Procura anche un concorso di colpa della vittima, che quella notte ruppe la pellicola che avvolgeva il pallet inferiore per poi prelevare tre confezioni di acqua dall'ultima fila del bancale. (ANSA).