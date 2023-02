La ripartenza dopo la pandemia, medici a convegno a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - 'La ripartenza', dopo il lungo tunnel della pandemia: è il tema su cui punterà Medinforma, provider con sedi a Bologna e Lecce, per il convegno scientifico 'Schiena dritta e… di corsa. Come fare? La posturologia in età pediatrica. Gli esperti a confronto', in programma sabato 25 febbraio nel capoluogo emiliano. Riparte la formazione Ecm (Educazione continua in medicina) con un programma impegnativo e multidisciplinare, che coinvolge specialisti di diverse branche coordinati dall'ortopedico Lucio Catamo.

Responsabili dell'evento - al quale porterà un saluto il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, Luigi Bagnoli - saranno il chirurgo vertebrale Stefano Giacomini e il segretario regionale dei pediatri dell'Emilia-Romagna, Alessandro Ballestrazzi. Relatori, oltre a Catamo, il fisiatra Andrea Frassineti e il kinesiologo Luca Sergio, impegnati ad indicare "la strada giusta per una ripartenza rapida e corretta", con il progetto di riprendere anche lo screening gratuito dell'esame del passo già avviato con successo tre anni fa nelle scuole di Bologna, ma interrotto drasticamente a causa della pandemia che ha obbligato i ragazzi alla didattica a distanza. (ANSA).