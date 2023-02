'Il filo di sabbia', libro e film raccontano campi saharawi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Case d'argilla consumate, una distesa di sabbia e un sole ardente: questo è il deserto del popolo saharawi, una realtà poco conosciuta che sopravvive da quarant'anni tra la sabbia e il vento solo grazie alla propria determinazione e agli aiuti materiali delle Ong internazionali che lo sostengono. Realtà che il regista Tommaso Valente racconta attraverso gli occhi dei cooperanti di Cisp, Rete Tifarti e Nexus Emilia Romagna, protagonisti del libro e del documentario 'Il filo di sabbia', presentati il 17 febbraio (ore 19) al circolo Arci Guernelli di Bologna.

Saranno presenti anche alcuni saharawi che vivono in Italia, come il piccolo Yusef, 6 anni, in cura a Modena, e il papà Abdelhai: ospite dell'Associazione Kabara Lagdaf Odv, Yusef è seguito dalla struttura complessa di chirurgia pediatrica del Policlinico di Modena, all'interno di un progetto sanitario finanziato dalla regione Emilia-Romagna, uno dei tanti che una rete di organizzazioni della regione ha attivato negli anni nei campi saharawi, a dimostrare il profondo legame che unisce questi due angoli del mondo. Durante l'evento verranno anche consegnate le ricompense del crowdfunding realizzato da Instant Documentary Aps sulla piattaforma IdeaGinger per completare il documentario.

"Fino a pochi mesi fa - dice Valente - Il filo di sabbia' era solo un'idea, quella di raccontare come, con poche risorse, tante idee e tanta esperienza, ci si può mettere accanto ad un popolo umiliato e martoriato dalla guerra, dalla segregazione e da buona parte della comunità internazionale da oltre 45 anni, senza mai prevaricarlo, senza pietismo, senza retorica, senza alcuna presunzione. Oggi, invece, le immagini girate nei campi raccontano come si estrae l'acqua dal deserto per fare degli orti, come si fanno delle vere e proprie startup per l'imprenditoria femminile in un campo rifugiati, come si sostengono programmi educativi, alimentari, progetti nelle scuole, con i disabili, come si progetta e si raccolgono informazioni per l'accoglienza di nuovi rifugiati in arrivo dai territori di guerra in Sahara Occidentale. Il crowdfunding è stato un modo per creare partecipazione attorno al progetto".

(ANSA).