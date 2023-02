'Ciao' premia innovazione e creatività nel ricordo di Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - "Una serata speciale di musica, nuove idee e nuovi progetti, dedicata al grande artista e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione, che diverrà a Bologna l'appuntamento annuale con l'innovazione musicale": in occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla (4 marzo 1943), il 2 marzo alle 21 al Teatro Celebrazioni si terrà la prima edizione di 'Ciao-Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività'.

Nel corso della serata saranno assegnati numerosi riconoscimenti ad artisti, opere, producer e talent scout, "che hanno contribuito a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l'approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Lucio Dalla", scomparso undici anni fa. I premi saranno conferiti per le categorie "artista", "canzone", "producer/talent scout", "colonna sonora" e "progetto", e gli artisti vincitori si esibiranno live.

Lo stesso evento sarà inoltre un'importante vetrina per nuovi progetti e artisti emergenti selezionati attraverso il concorso 'Ciao Contest. La musica di domani', che decreterà due vincitori per le categorie "canzone" e "producer", che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Celebrazioni il 2 marzo. A selezionare i vincitori una giuria di esperti presieduta da Massimo Bonelli, direttore artistico della rassegna. Nel corso della serata sarà assegnato anche il 'Premio QN il Resto del Carlino', dedicato al talento locale/bolognese.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it e alla biglietteria del Teatro Celebrazioni. L'evento, ideato da Pressing Line e iCompany, è promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna e sostenuto da Banca di Bologna. (ANSA).