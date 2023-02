Anteprima a Bologna del film 'The Whale' di Darren Aronofsky

Candidato a tre premi Oscar (miglior attore protagonista per Brendan Fraser, miglior attrice non protagonista per Hong Chau e miglior trucco e acconciature), il film di Darren Aronofsky 'The Whale', sarà presentato in anteprima in versione originale sottotitolata il 22 febbraio, alle 21, al Pop Up Cinema Jolly di Bologna.

Charlie è un insegnante di letteratura tormentato dai fantasmi del suo passato e affetto da una grave forma di obesità.

Segregatosi in casa, tiene classi online senza mai mostrare il proprio volto e ha contatti diretti solo con Liz, sua amica e infermiera, che lo visita ogni giorno. Quando le sue condizioni di salute peggiorano, si rende conto che ha una cosa da fare prima che sia troppo tardi: riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, Ellie, che non vede da anni, per un'ultima possibilità di redenzione.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti negli Stati Uniti, 'The Whale', già diventato un cult movie, arriverà nei cinema italiani il 23 febbraio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Il film segna il definitivo ritorno sul grande schermo e la consacrazione di Brendan Fraser, universalmente acclamato per la sua incredibile performance, definita "epocale" per Variety, "il ruolo della vita" per TimeOut, "eccezionale" per la CNN. Un ritorno così potente che gli è valso il neologismo "Brenaissance", il "rinascimento di Brendan", come lo ha consacrato la stampa internazionale. Ad affiancare i due candidati all'Oscar Brendan Fraser e Hong Chau, un cast che include Sadie Sink (fra le emergenti star di Hollywood, protagonista della serie Stranger Things), Ty Simpkins e Samantha Morton. Diretto da Darren Aronofsky, candidato all'Oscar per Il Cigno Nero e vincitore del Leone d'oro a Venezia per The Wrestler, il film è prodotto da A24 e dallo stesso Aronofsky per Protozoa Pictures. La sceneggiatura è firmata da Samuel D. Hunter, basata sulla sua omonima opera teatrale. L'anteprima bolognese è realizzata in collaborazione con Biografilm Festival. (ANSA).