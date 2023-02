Will a Bologna incontra pubblico e presenta disco di inediti

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Dopo la partecipazione tra i big della canzone italiana al Festival di Sanremo 2023 con il brano 'Stupido', giovedì 16 febbraio Will - al secolo William Busetti - sarà a Bologna, al centro commerciale Gran Reno alle 17.30, per la tappa del 'Manchester instore tour', un incontro con il pubblico per presentare il suo nuovo album di inediti 'Manchester', uscito per Capitol Records (Univesal Music Italy).

Will è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, un'icona che a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della sua musica e delle sue parole, un giovane artista versatile e capace di muoversi con fluidità tra differenti generi e stili pur conservando la sua unicità. Attraverso una ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, il sound, lo stile e i testi di Will sono ormai riconoscibili nel panorama italiano.

"Manchester - dichiara Will - è il frutto degli ultimi tre anni di lavoro e in questo mio primo disco mi presento per quello che sono realmente, senza filtri né costruzioni. Un album che in qualche modo ripercorre i miei ultimi anni da quando ho iniziato a scrivere i primi testi sino a Sanremo. 'Manchester' è un tributo alle mie origini: parte della mia famiglia è di Manchester, quella cultura anglosassone l'ho sempre respirata, fa parte di me e del mio modo di vivere e concepire anche la musica, soprattutto nelle influenze e nelle sonorità pop britanniche. Ho la fortuna di avere questa doppia anima, cresciuto ascoltando tantissima musica, dal Brit pop che mi ha trasmesso mia madre inglese, sino al cantautorato italiano a cui mi ha avvicinato mio padre".

'Manchester', disponibile nei formati Cd ed Lp, anche in versione autografata nello store Universal Music, si compone di 16 brani e include successi come "Estate", già certificato disco di platino, "Anno Luce", "Domani che fai?" "Capolavoro", "Chi sono veramente", "Più forte di me", che hanno complessivamente superato 100 milioni di stream. Nel disco anche "Le cose più importanti", brano di Sanremo giovani, e "Stupido", canzone presentata al Festival di Sanremo 2023. (ANSA).