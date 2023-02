Tram: Bologna, ad aprile al via i lavori della linea rossa

Sono stati presentati oggi il progetto e il piano di cantierizzazione della Linea rossa del tram di Bologna. I cantieri partiranno ad aprile dal Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale e da quello del capolinea Fiera Michelino (due cantieri che non interferiranno con la viabilità) e nei mesi successivi anche nel primo tratto in linea in via Saffi, zona Ospedale Maggiore.

Il percorso della linea rossa è suddiviso in 7 macrocantieri: Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale; Borgo Panigale-Porta San Felice; Centro storico (Porta San Felice, via Riva Reno, via Indipendenza); Bolognina (ponte Matteotti, piazza dell'Unità); Bolognina-Fiera; San Donato-Pilastro (viale della Repubblica, Pilastro, Caab, Terminal Facoltà di Agraria); opere complementari (Borgo Panigale, area via Caduti d'Amola, via Bragaglia). A loro volta i macrocantieri sono suddivisi in sotto cantieri (con un fronte dai 350 ai 550 metri) che saranno realizzati per fasi allo scopo di mantenere aperta la viabilità ed avere delle cantierizzazioni permeabili e flessibili. In tutto saranno 34 le fermate della linea rossa, lunga 16,5 chilometri. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, serviranno 40 minuti dal Terminal Emilio Lepido al capolinea Fiera Michelino e 52 minuti dal Terminal Emilio Lepido al capolinea Facoltà di Agraria. (ANSA).