Studenti visitano il museo delle Ogr in Regione E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - "La storia delle Officine grandi riparazioni (Ogr) delle Ferrovie dello Stato di Bologna appartiene a tutti noi. È la storia del nostro territorio.

Racconta dei lavoratori e delle lavoratrici di questa città, dei sacrifici fatti e della crescita economica alla quale hanno contribuito. Ma racconta anche di temi complessi e delicati come la necessita di tutelare, ora come allora, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, perché di lavoro non si può morire".

La presidente dell'Assemblea legislativa del'Emilia-Romagna Emma Petitti ha accolto così i ragazzi delle scuole scuola secondaria di I grado 'De André' di Bologna che oggi sono stati in visita al 'Presidio di Memoria-La storia delle Ogr in Assemblea legislativa', lo spazio che ospita una collezione di attrezzi da lavoro e foto che ricordano la storia delle Officine grandi riparazioni di Bologna e la tragedia dell'amianto, pagata a caro prezzo dai lavoratori delle ferrovie e dai loro famigliari, molti dei quali sono morti a causa delle conseguenze dell'esposizione alle polveri di amianto.

Lo spazio dedicato alle Ogr, "è un luogo didattico che, attraverso fotografie, utensili e attrezzature, racconta la vita all'interno della fabbrica: dall'innovazione tecnologica al dramma dell'amianto, che nel tempo si è portato via più di 300 ex lavoratori - ha sottolineato Emma Petitti - questo luogo della memoria ricorda la tragedia dell'amianto e della mancata tutela della salute sul posto di lavoro. (ANSA).