Omicidio Alessandra: difesa indagato, rapporto tossico e morboso

"Con sofferenza e patimenti ha riferito circostanze e fatti utili a spiegare come un ragazzo di 27 anni sia arrivato all'esasperazione, tale da compiere un gesto di tale gravità nei confronti di una donna così più matura di lui". Lo ha spiegato l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Giovanni Padovani, che oggi è stato interrogato dai pm della Procura di Bologna sull'assassinio della ex fidanzata, Alessandra Matteuzzi, uccisa a 56 anni davanti a casa, il 23 agosto.

Padovani risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, stalking e legame affettivo. La Procura, dopo l'interrogatorio, si appresta a chiedere il giudizio immediato.

In attesa che venga fissata l'udienza davanti alla Corte di assise, "valuteremo di fare istanza per un incidente probatorio in modo da accertare le condizioni psichiche del mio assistito", prosegue Bordoni. Padovani, ha proseguito, "ha spiegato ai pubblici ministeri i tormenti intervenuti, in un quadro particolare. Una condizione alterata dovuta da un lato ad una sua predisposizione psichica, dall'altro alla relazione fortemente tossica e morbosa con la donna". (ANSA).