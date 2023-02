Lo trovano con 25 kg di hashish, arrestato a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 15 FEB - In casa aveva 25 chili di hashish e circa 100 grammi di marijuana. Lui, giovane 20enne è stato arrestato nel blitz della Squadra mobile della Polizia di Ferrara e per domani è fissata l'udienza di convalida in tribunale dove potrà spiegare il perché di quel "carico" in casa sua.

L'arrestato è scattato ieri, quando la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha fermato il giovane in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come spiega la Questura di Ferrara, impegnata nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto una perquisizione domiciliare nel centro cittadino. Il giovane si trova ora in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.

Un'attività che si colloca nel solco di quelle del 2022, quando nell'arco dei 12 mesi sono stati sequestrati dalla Squadra Mobile oltre 8 kg di cocaina, 9 kg di eroina, oltre 15 kg di hashish e circa 10 kg di marijuana. La Questura di Ferrara, dal febbraio 2022 al febbraio 2023, ha sequestrato complessivamente circa 83 kg di sostanza stupefacente di diverso tipo, un valore 20 volte superiore agli anni precedenti "grazie all'impegno del personale della Polizia di Stato della Questura di Ferrara che ha determinato anche l'arresto di numerosi spacciatori". (ANSA).