Industria Italiana Autobus verso l'aumento di capitale

Industria Italiana Autobus, l'azienda partecipata da Invitalia, Leonardo e Kerson che produce autobus in stabilimenti a Bologna e Flumeri (Avellino) va verso un aumento di capitale per affrontare i problemi che erano emersi nei mesi scorsi. Il 24 febbraio è fissata un'assemblea dei soci che potrebbe produrre una soluzione.

"Gli azionisti - dice all'ANSA Antonio Liguori, presidente e ad di Iia - stanno definendo, d'intesa con il Ministero, le soluzioni più opportune. Grazie anche alle possibilità del Pnrr c'è una grande richiesta di autobus, anche per sostenere la transizione ecologica. Si sta cercando la soluzione ottimale perché questo avvenga per un'azienda che produce in Italia".

Gli azionisti hanno dato il nulla osta all'aumento di capitale che avverrebbe a quote invariate. (ANSA).