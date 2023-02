Il Teatro Comunale di Bologna a sostegno di Villa Verdi

Il soprano Eleonora Buratto, il tenore Francesco Meli e il baritono Franco Vassallo, tre delle principali voci verdiane del panorama internazionale, saranno i protagonisti del gala proposto dal Teatro Comunale di Bologna il 26 febbraio alle 20 nell'ambito di "Viva Verdi", il programma dei concerti straordinari per l'acquisizione e la valorizzazione della casa-museo del compositore a Sant'Agata di Villanova sull'Arda. Promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Anfols, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, il concerto sarà diretto Daniel Oren, altro apprezzato interprete verdiano, sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale e del Coro della Fondazione bolognese preparato da Gea Garatti Ansini. Il "Verdi Gala" si svolgerà al Comunale Nouveau, nuovo spazio del teatro felsineo in piazza della Costituzione, e sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai5 in prima serata alle 21.15 e in replica domenica 5 marzo alle 9 su Rai3. Il 26 febbraio alle 21.15 il concerto si potrà ascoltare anche su Rai Radio3. Il ricco programma esplora celebri opere del "cigno di Busseto" quali Luisa Miller, Un ballo in maschera, Rigoletto, Nabucco, Don Carlo, La forza del destino, Otello, La traviata e Il trovatore. I biglietti, da 10 a 40 euro, sono in vendita alla biglietteria del Tcbo (Largo Respighi 1) e online sul sito www.tcbo.it. Eventuali biglietti ancora disponibili la sera dell'evento saranno venduti alla biglietteria del Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione 4/a) a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. L'incasso del concerto sarà interamente devoluto ai fini della tutela di Villa Verdi. Partecipare al "Verdi Gala" diventa, quindi, un'occasione per contribuire a preservare e valorizzare il patrimonio storico e artistico di Villa Verdi, casa-museo del compositore che da alcuni mesi è chiusa al pubblico. È possibile sostenere Villa Verdi anche donando attraverso bonifico al codice IBAN: IT81E0100003245348029368004. (ANSA).