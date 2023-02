Il piccolo Principe al Teatro Celebrazioni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 FEB - Dopo il successo del debutto romano, Il piccolo Principe, opera di Antoine de Saint-Exupéry, sarà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna da domani, giovedì 16 a domenica 19 febbraio (giovedì e venerdì alle 21; sabato alle 16 e 21; domenica alle 16).

Lo show, firmato Razmataz Live, è una rappresentazione unica nel suo genere, adatta a tutte le età, che si sviluppa attraverso gli innumerevoli linguaggi offerti dalla performance: la narrazione, la musica, il canto e la scenografia. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attingono al codice più adatto ad arrivare allo spettatore.

"Ciascuna scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all'olfatto. - Racconta il regista Stefano Genovese - Quelli sono solo porte sensoriali per arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore". Il piccolo Principe è una storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda. Questa è la prova che il concetto che ribadisce l'autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti, quelle che proprio gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria.

Pubblicato nel 1943 in piena Seconda Guerra Mondiale, Il piccolo Principe è un esercizio di astrazione dalle trivialità del mondo adulto: più che una fiaba dei nostri tempi, si tratta di una fiaba senza tempo. "Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano", dice il Piccolo Principe al pilota precipitato tra le sabbie del Sahara.

Quell'aviatore raffigurato nel romanzo altri non era se non lo stesso Antoine de Saint-Exupéry, che fece un'esperienza drammatica simile il 30 dicembre 1935, quando precipitò nel deserto libico, riuscendo a sopravvivere per miracolo. Il piccolo Principe ottenne fin da subito un immenso successo, tanto da ispirare la realizzazione di fumetti (famoso è Saint Exupéry - L'ultimo volo di Hugo Pratt), film e serie di animazione. In scena reciteranno Alessandro Stefanelli e Gabriele Tonti (il principe), Davide Paciolla (l'aviatore), Adele Tirante (la rosa). (ANSA).