Children's Book Fair, 1350 espositori e omaggio a Calvino

Bologna Children's Book Fair festeggia sessant'anni con una grande espansione all'estero, tanti progetti nuovi, un grande omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita e un progetto dedicato all'Ucraina, Tales of EUkraine di libri bilingue per i bambini e i ragazzi ucraini rifugiati in Europa. Un grande compleanno seguendo lo slogan 'Still rocking at 60!' che, dal 6 al 9 marzo 2023 vedrà a Bologna, la presenza di 1350 espositori da circa 90 Paesi e regioni del mondo, con la Grecia paese ospite d'onore e in arrivo grandi nomi dell'illustrazione mondiale e dell'editoria per bambini e ragazzi. Attesi Susanna Tamaro, Albertine Zullo, Beatrice Alemagna, Rebecca Dautremer, Suzy Lee, Nicholas Jubber, Katsumi Komagata, David Levithan, Leonard Marcus, Manuel Marsol, Sarah Mazzetti, Hasan Mousavi, Fabian Negrin, Roger Mello, Elena Odriozola, Martin Salisbury e Alessandro Sanna.

"In questi ultimi dieci anni c'è stato uno sviluppo enorme della presenza all'estero e del raggio di attività: oggi la Bologna book fair è un sistema di fiere che spazia dal libro per ragazzi, al licensing, all'editoria in generale, con una estensione dall'altra parte del mondo, a Shanghai, e un ciclo continuo di collaborazioni e presenze in tanti paesi diversi.

Siamo usciti dal modello tradizionale di Fiera Monotematica trasformando Bcbf in un brand per questa città. Tra gli espositori manca la Cina, la Russia e qualcosa del Giappone, ma un po' alla volta dopo la pandemia, stanno ritornando tutti" ha detto oggi alla presentazione Elena Pasoli, exhibition manager di Bologna Children's Book Fair. E Fabio Del Giudice, direttore generale dell'Associazione Italiana Editori, ha sottolineato che "l'editoria per ragazzi rappresenta il 20% del mercato sia in termini economici che di volumi venduti".

Anno di anniversari nell'anniversario, Bcbf esporrà in 'Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino' 120 illustrazioni ispirate alla produzione letteraria del grande scrittore, tra opere di importanti artisti già pubblicate, e quelle inedite vincitrici di un concorso internazionale promosso dalla fiera. Tra le mostre anche 'Ukraine illustrated' dedicata alle illustrazioni di artisti ucraini sull'esperienza della guerra. (ANSA).