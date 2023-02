A Bologna i bimbi vanno in ospedale su un "razzo spaziale"

Da un ospedale all'altro della città non su una semplice ambulanza, ma su un "razzo spaziale".

E' la possibilità che Bimbo Tu, associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e tumori solidi di Bologna, offre ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie dell'ospedale Maggiore e del Policlinico Sant'Orsola per spostarsi all'ospedale Bellaria, quando devono sottoporsi alla risonanza magnetica. Da un anno, al Bellaria, sempre grazie a un'iniziativa di Bimbo Tu, per affrontare questo esame diagnostico complicato è stato avviato il percorso RisoAmica, una simulazione alla risonanza che aiuta i piccoli a viverla senza paura e soprattutto senza dover ricorrere all'anestesia.

Sono 71 finora i bambini dai 3 ai 12 anni che hanno aderito al progetto RisoAmica e 62 di loro sono riusciti a sottoporsi alla risonanza magnetica senza la sedazione. Rocketvan, il servizio di trasporto gratuito intraospedaliero, è un'ambulanza wrappata in stile spaziale, che fa sentire il bambino come in viaggio verso l'Universo, tra pianeti e decine di stelle dipinte nell'abitacolo blu. Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu spiega che "questa ambulanza vestita da razzo spaziale trasformerà il piccolo paziente nel protagonista di un viaggio interstellare indimenticabile: un viaggio da affrontare con coraggio e fiducia grazie all'aiuto di due alleati potenti che i piccoli conoscono bene: gioco ed immaginazione".

Il mezzo sarà guidato da un volontario di Croce Rossa e potrà essere prenotato dal medico curante dei piccoli pazienti.

Testimonial è l'astronauta Paolo Nespoli, da tempo accanto a Bimbo Tu: "Con la fantasia, possiamo affrontare e superare ogni ostacolo, anche i più difficili", commenta. "Questo significa che l'umanizzazione delle cure non è uno slogan - conclude l'assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini -, ma è il cuore della nostra sanità". Il progetto ha il patrocinio di Ausl, Aosp, Comune e Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna e il sostegno di Emilbanca, Conad e Pilot Pen. A realizzarlo autocarozzeria 3T e Vision Ambulanze. In prospettiva, Rocketvan potrebbe collegare anche altri ospedali del territorio. (ANSA).