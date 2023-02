Opera di 'street art' su cabina E-Distribuzione a Bologna

Bologna protagonista della campagna dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro promossa da E-Distribuzione e battezzata con il nome "Stop for Safety": è stata inaugurata oggi l'opera di street art "Lo scorrere del Tempo. Teniamoci per mano nel percorso della vita", realizzata dall' artista romagnolo Federico Bandini, in arte TomoZ, sulle facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione situata nel capoluogo emiliano-romagnolo in via della Beverara, proprio in prossimità della sede del gruppo Enel. L'opera intende rappresentare i valori della famiglia e del lavoro che, insieme allo scorrere del tempo, sono raffigurati da una famiglia che si tiene teneramente per mano: sullo sfondo campeggiano i tralicci e un orologio posto a lato. TomoZ si è ispirato al concetto di sicurezza, intesa come volontà di portare in una dimensione di equilibrio e di condivisione gli ambiti professionali e personali, racchiuso nel bozzetto di Pasquale Gerace, dipendente di E-Distribuzione, presentato per il progetto "Stop For Safety". Lanciata il 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza, la campagna di E-Distribuzione, volta a sensibilizzare e promuovere la cultura della sicurezza e i valori aziendali ad essa collegati, ha coinvolto i collaboratori della società del Gruppo Enel che si sono cimentati, tra le altre cose, nella realizzazione di immagini e messaggi utili a stimolare attenzione e comportamenti virtuosi nell'ambito lavorativo. Tra le oltre 350 proposte raccolte, sono state selezionate 12 idee destinate ad essere illustrate sulle facciate delle cabine elettriche dell'azienda del Gruppo Enel richiamando la competenza e la creatività di artisti di rilievo nazionale e internazionale. Per l'Emilia-Romagna la scelta è caduta sulla cabina di trasformazione situata a Bologna. (ANSA).