Migranti: Ocean Viking sbarca ancora a Ravenna con 84 persone

Dopo lo sbarco del 31 dicembre, nel fine settimana la nave Ocean Viking arriverà di nuovo al porto di Ravenna con a bordo 84 migranti, di cui 58 minori non accompagnati e 26 uomini. Lo riferisce la prefettura guidata da Castrese De Rosa che questa mattina ne ha avuto notizia dal Viminale. La nave della Ong Sos Mediterranee sta già facendo rotta sulla città romagnola ed è ora a circa 830 miglia nautiche.

Appena ricevuta la notizia, il prefetto ha informato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ed insieme hanno concordato una prima riunione di coordinamento in Prefettura, alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco, rappresentanti della Regione, di forze dell'ordine, Capitaneria di Porto - Guardia costiera, Ausl Romagna, Autorità di Sistema Portuale, Croce rossa italiana, Caritas, Usmaf, Vigili del Fuoco, Servizio 118 e della società concessionaria del Terminal Crociere di Porto Corsini.

E' stato deciso che le operazioni di sbarco e di primissima accoglienza dei migranti saranno fatte anche stavolta al Terminal Crociere e subito dopo l'arrivo, previsto per sabato alle 12, saranno dislocati secondo un piano di ripartizione regionale e nazionale. Si sta verificando con la Prefettura di Bologna l'eventuale possibilità di accoglienza, anche parziale, nella regione Emilia-Romagna dei naufraghi, tutti uomini adulti, mentre per i minori verrà richiesta la ridistribuzione a livello nazionale a cura del Ministero dell'Interno. (ANSA).