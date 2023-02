Mario Brunello e Giovanni Sollima al Comunale di Carpi

Da Giuseppe Verdi ai Queen passando per Stravinski e Bach: i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima suoneranno il 19 febbraio alle 17 al Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, Suite italienne, il titolo del programma proposto, spazierà dalla 'Traviata' a 'Bohemian Rhapsody' passando per il brano di Stravinski che dà il titolo al concerto, fino alla celeberrima 'Ciaccona' (dalla 'Partita N.

2 per violino solo') di Bach. E poi la 'Ciaccona in do maggiore per violino e basso continuo' di Antonio Bertali fino alla Sonata per due violoncelli in fa maggiore.

'Ad uso corni da caccia' di Giovanni B. Costanzi. Brunello e Sollima, fra i massimi musicisti italiani di questi anni, si esibiscono insieme in un progetto che spazia nel tempo e nei generi, compreso un nuovo brano, 'The Hunting Sonata', composto da Sollima appositamente per questo progetto, "per celebrare il violoncello nelle sue diverse tipologie, forme e dimensioni".

Entrambi vantano collaborazioni con i più grandi musicisti internazionali: Brunello ha suonato con direttori d'orchestra quali Antonio Pappano (che il 26 marzo prossimo suonerà proprio a Carpi), Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Riccardo Chailly e Claudio Abbado; da parte sua Sollima ha collaborato fra gli altri con Riccardo Muti, Ruggero Raimondi, Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Elisa e Antonio Albanese. (ANSA).