Incendio in un appartamento a Forlì, soccorse tre persone

A fuoco un appartamento ieri sera a Forlì. Le fiamme si sono levate, per cause ancora da chiarire, poco dopo le 20 in una abitazione in via Brando Brandi. Scattato l'allarme, sono intervenute tre squadre del locale comando dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno domato l'incendio, originato nella camera da letto probabilmente per un corto circuito di quale elettrodomestico. La famiglia occupante l'appartamento, tre persone, è stata tratta in salvo senza gravi conseguenze se non un leggero stato di intossicazione provocato dal fumo inalato.

Soccorsi e salvati anche gli animali di casa: un cane, un gatto e un pappagallo. Successivamente si è provveduto a bonificare l'appartamento e ad arieggiare i locali per evacuare i fumi. Danni limitati all'appartamento interessato dal fuoco, ma comunque dichiarato al momento inagibile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. (ANSA).