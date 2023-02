Incendio in palazzina nel Modenese, evacuate 8 persone

Otto persone sono state assistite dal personale del 118 per aver inalato fumo a Campogalliano, nel Modenese, dopo che in una palazzina di via Barchetta si è sviluppato un incendio nel vano contatori del condominio in cui si trovavano. Nessuna di loro avrebbe riportato serie conseguenze dall'accaduto. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha causato l'evacuazione dell'edificio. Potrebbero esserci problemi per il rientro dei residenti, legati ai danni causati dal fuoco.

