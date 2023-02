Export distretti +11,6%, a 15,7 miliardi nei primi 9 mesi del 2022

Si è attestato a quota 15,7 miliardi, nei primi nove mesi del 2022, l'export dei distretti dell'Emilia-Romagna che ha fatto segnare un aumento dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 18,5% rispetto ai primi tre trimestri del 2019. E' quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo secondo cui si è arrivati al nono trimestre di crescita consecutivo.

Buono è apparso l'andamento delle esportazioni sia verso i mercati maturi (+13%), trainate da Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna, sia verso i nuovi mercati (+8,6%) con Messico, Polonia, Emirati Arabi Uniti e India in testa. In contrazione tra i principali sbocchi commerciali esteri, invece, l'export verso Russia, Cina, Ucraina ed Egitto.

Dall'analisi per singolo distretto risulta come siano in progresso 16 distretti su 19. Particolarmente brillanti le Piastrelle di Sassuolo che hanno conseguito la performance migliore in valore superando di 537 milioni l'export dei primi nove mesi del 2021 sfiorando quota 3,5 miliardi. Una parte dell'incremento in valore, viene evidenziato nello studio, incorpora gli effetti del rialzo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici che ha portato le imprese del settore a rivedere i propri listini. In forte ascesa anche la Meccatronica di Reggio Emilia, con il secondo maggior incremento nei primi nove mesi del 2022 pari a 487 milioni per un +16,2%.

"Il 2022 è stato un anno che ha presentato complessità che ha confermato una volta ancora la dinamicità e la capacità reazione del tessuto economico e produttivo regionale - sottolinea Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo -: questo nono trimestre consecutivo di crescita dell'export rimarca una volta ancora la competitività delle aree distrettuali emiliano-romagnole. Da parte nostra - chiosa - nel 2022 abbiamo erogato 1,6 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine alle imprese regionali".