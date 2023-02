Accordo chiude contenzioso tra Francesca Amadori e il gruppo

Si chiude con un accordo extragiudiziale la causa a Forlì tra Francesca Amadori e l'azienda di famiglia. Come spiega una nota dello studio legale dell'avvocato Domenico Tabasco, che ha assistito la nipote del fondatore del gruppo avicolo, ieri "ha trovato consensuale e positiva conclusione il contenzioso in essere". "La reciproca disponibilità - prosegue la nota - ha reso possibile un accordo che consentisse, in primis, la tutela dell'azienda quale patrimonio della famiglia, dei dipendenti e della collettività intera". L'azienda augura a Francesca Amadori "di poter fruttuosamente intraprendere un percorso professionale diverso, fondato sui suoi 18 anni di presenza in azienda, nel corso dei quali, la stessa, ha dimostrato competenza e professionalità".

A gennaio 2022 Francesca, che ricopriva la carica di responsabile della comunicazione del gruppo, era stata licenziata e aveva impugnato il provvedimento, sostenendo di essere stata discriminata come donna e aveva chiesto un risarcimento di oltre due milioni.

Non sono stati resi noti i termini economici dell'accordo extragiudiziale raggiunto ieri. Per conto di SG Partners, oltre all'avvocato Tabasco, Francesca Amadori è stata assistita anche dagli avvocati Luca Laudato, Barbara Cortesi, Marco Praino, Andrea Cattaneo, Adele Santelia. (ANSA).