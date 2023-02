Ricercato per abusi sessuali su minore, arrestato a Reggiolo

Un 36enne siciliano residente a Reggiolo, nella Bassa Reggiana, è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un mandato di cattura europeo per violenza sessuale aggravata su minori. L'uomo è accusato di essersi reso responsabile di una quarantina di episodi di abusi e violenze sessuale nei confronti di un bambino - figlio della donna con la quale conviveva in Germania - contestate tra il giugno 2010 e il marzo del 2012.

Il tribunale distrettuale di Heidelberg lo scorso 1 febbraio ha emesso un provvedimento di arresto europeo. L'uomo è stato portato in carcere dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia assieme ai colleghi della stazione di Reggiolo ed è ora a disposizione della Corte d'Appello di Bologna che deciderà sull'eventuale consegna alle autorità tedesche. (ANSA).