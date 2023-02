Chef Bottura farà un caffé personalizzato per Illy

Lo chef stellato Massimo Bottura entra ufficialmente nella squadra di Illycaffè, prendendo parte, come altri 'artisti' del cibo, al progetto 'Illy Chef Ambassador', dedicato agli appassionati di caffè e di alta cucina. Bottura dallo scorso gennaio è infatti ambasciatore internazionale di Illycaffè, scrivendo così il suo nome affianco ad altri noti colleghi: Niko Romito, Viki Geunes, Antonia Klugmann, Ciccio Sultano, Rupert Blease e Felipe Rodrigues.

Il progetto 'Illy Chef Ambassador prevede la realizzazione di un blend di caffè personalizzato. Massimo Bottura sarà così chiamato a realizzare il suo caffè 'su misura': una variazione sul tema del blend unico Illy a partire dai nove ingredienti che lo compongono, combinati in qualità e proporzioni differenti sulla base dello stile e delle preferenze sensoriali, gustative ed olfattive dello chef modenese. Il caffè di Massimo Bottura, che sarà realizzato grazie al Personal Blender (macchina brevettata da Illy, il cui prototipo è stato presentato nel Coffee Cluster a Expo Milano 2015) e con la consulenza dei docenti dell'Università del caffè, sarà offerto ai clienti dell'Osteria Francescana, della guesthouse Casa Maria Luigia, del bistrot modenese Franceschetta58 e del ristorante Cavallino.

"Lieti di inaugurare - spiega Cristina Scocchia - amministratore delegato di Illycaffè - il nuovo anno all'insegna della prestigiosa collaborazione con una eccellenza italiana come Massimo Bottura, uno dei maestri del gusto più innovativi e di maggior successo a livello mondiale, che condivide con Illycaffè i valori fondamentali di innovazione, sostenibilità e qualità assoluta".

"Cucinare - commenta lo chef Massimo Bottura - non riguarda solo la qualità degli ingredienti, ma anche la qualità delle idee. In ogni progetto della della Famiglia Francescana, la nostra attenzione in cucina guarda a come le idee prendono forma, ispirate dalla cultura e motivate ora più che mai da scelte sociali. La filosofia di Illy si basa su valori che condividiamo, in cui crediamo fermamente, unendo creatività e qualità ad un approccio sostenibile al cibo". (ANSA).