Rogo in hotel a Cesenatico, fiamme spente da Vigili Fuoco

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Incendio, ieri sera, in un albergo - chiuso durante la stagione invernale - a Cesenatico. Intorno alle 19.30 una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Cesenatico e due del distaccamento di Cesena, sono intervenuti in via del Fortino per un rogo che si è sviluppato in una struttura ricettiva. I pompieri giunti sul posto - allertati, a quanto appreso, da alcuni passanti - hanno spento le fiamme che hanno coinvolto un locale adibito a lavanderia evitando la propagazione ad altri locali della struttura.

Non si segnalano persone coinvolte. (ANSA).