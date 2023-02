Pd: Schlein e Cuperlo si incontrano a congresso Bolognina

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Formalmente solo un congresso di circolo, come tanti che sono in corso in questi giorni, per spiegare ai militanti e agli iscritti le proprie mozioni. Non capita spesso però che a farlo siano direttamente i due candidati: Gianni Cuperlo e Elly Schlien hanno presentato la loro piattaforma congressuale al circolo Pd della Bolognina, alla prima periferia di Bologna, dove, dal dibattito, sono emersi più punti di contatto che differenze. Nel circolo che si trova dalla parte opposta della strada dove nel 1989 Achille Occhetto annunciò la fine del Pci, Elly Schlein si è iscritta qualche tempo fa.

"Gianni - ha detto Schlein - è una persona che stimo molto, ci sono state tante occasioni di confronto e di vicinanza su tanti temi e sono molto felice che sia qui questa mattina: la sua presenza è particolarmente gradita". Cuperlo è partito dalla Bolognina per un tour in vari circoli della città, insieme ai suoi sostenitori. "Elly è al suo circolo - ha detto - ma io qui non mi sento un intruso, perché in questa città ho studiato: e questo conta. Poi non è una competizione contro qualcuno, anzi c'è la necessità di rafforzare questo partito, che è più forte se è plurale e se coltiva il suo pluralismo". (ANSA).