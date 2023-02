Zaccheroni resta ricoverato in prognosi riservata

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - E' sempre ricoverato nel reparto di rianimazione all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena l'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni la cui prognosi, a quanto si apprende, resta riservata alla luce del forte trauma cranico riportato ieri, nel tardo pomeriggio, a seguito di una caduta all'interno della sua casa a Cesenatico.

Il tecnico 69enne, vincitore dello scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999, è stato portato in ospedale dopo avere sbattuto violentemente la testa a terra. Soccorso dai sanitari del 118, non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i sanitari, sia la conseguenza di un precedente malore.

Nel corso della sua carriera Zaccheroni, oltre ad avere guidato il Milan alla conquista del campionato ha allenato, tra le altre, anche Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino e Juventus e la Nazionale del Giappone condotta alla conquista della Coppa d'Asia nel 2011. (ANSA).