Incidente tra camion e furgone su A1 nel Bolognese, un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Incidente mortale nella notte, poco dopo le 2, sulla autostrada A1 nel Bolognese. Nel sinistro che ha coinvolto una camion e un furgoncino - avvenuto all'altezza del chilometro 184 in direzione Nord nella zona di Crespellano-Valsamoggia - ha perso la vita un 45enne di origine moldava, alla guida del furgone, mentre è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 50 anni portato in codice 2 all'Ospedale Maggiore di Bologna. Sulla dinamica dei fatti sono in corso le indagini del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 - giunti con una ambulanza e un'automedica - sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno operato per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone. La A1, per circa due ore, è stata chiusa al traffico. (ANSA).