Doppia manifestazione a Bologna, città blindata

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Centro di Bologna 'blindato' nel tardo pomeriggio a causa di due manifestazioni che hanno costretto le forze dell'ordine a presidiare la zona intorno a Piazza Maggiore, affollata di persone fra shopping e aperitivi.

Da una parte c'è stata una fiaccolata organizzata da Gioventù nazionale, Azione universitaria e Comitato 10 febbraio per ricordare le vittime delle Foibe, dall'altra un presidio antifascista per protestare contro la stessa commemorazione.

La fiaccolata è partita intorno alle 18.30 da via D'Azeglio e ha attraversato la strada pedonale fino a raggiungere il cortile d'onore di Palazzo d'Accursio, sede del Comune, dove è stata deposta una corona per ricordare i nostri connazionali martiri delle foibe. Gruppi e collettivi antifascisti, con anche bandiere di Potere al Popolo, si sono radunati nelle stesse ore in Piazza Nettuno e hanno poi sfilato in corteo lungo via Rizzoli, con striscioni e slogan contro quella che viene definita 'una ricostruzione storicamente falsa'. (ANSA).