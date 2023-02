Commemorato a Comacchio, sacrificio carabiniere Scantamburlo

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Commemorato a Comacchio, nel Ferrarese, il brigadiere Cristiano Scantamburlo, Medaglia d'Oro al Valore dell'Arma dei Carabinieri, alla memoria ucciso in uno scontro a fuoco, 17 anni fa, dopo essere stato colpito nella notte del 12 febbraio del 2006. A ferire mortalmente Scantamburlo - morto l'indomani all'Ospedale di Ferrara nel corso di un complesso intervento chirurgico - fu Antonio Dorio, evaso dopo un permesso premio dal carcere, dove stava scontando la condanna per l'omicidio di un'anziana donna.

Il malvivente venne poi colpito a morte nel corso di un violento conflitto a fuoco ingaggiato con il commilitone Roberto Domini (allora appuntato e oggi Brigadiere, anch'egli Medaglia d'Oro).

A ricordare il sacrificio di Scantamburlo - insignito dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano l'1marzo del 2007 della Medaglia d'Oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, alla memoria - i genitori, Luigino Scantamburlo e Loredana Masiero, le autorità civili e militari delle provincia di Ferrara, il Colonnello Fabio Coppolino Vice Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara Colonnello Alessandro Di Stefano, i sindaci di Comacchio e Vigonovo (Venezia) e di Mesola, Codigoro, Goro e Lagosanto e gli alunni delle classi 4/a A, B e C dell'Istituto Comprensivo di Comacchio. (ANSA).