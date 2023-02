A fuoco auto nel Cesenate, nessun danno a persone

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Un'auto è andata a fuoco di prima mattina, verso le 6, a Gatteo, nel Cesenate. A spegnere le fiamme, in via Salvador Allende, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena intervenute sul posto.

Utilizzando della schiuma antincendio, i pompieri hanno evitato la propagazione del rogo all''abitazione vicino alla quale si trovava il mezzo avvolto dall'incendio. Non sono stati registrati danni a persone. Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti del caso. (ANSA).