Smog: confermata l'allerta in Emilia, si estende a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Prosegue l'allerta smog in Emilia: dopo le proiezione dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae) sono confermate le misure d'emergenza nei Comuni di pianura aderenti al Piano della qualità dell'aria (a cominciare da tutti i capoluoghi di provincia) a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena emesse nei giorni scorsi. A queste si aggiunge, da domani e fino a lunedì quando sarà emesso un nuovo bollettino, anche Ferrara.

Fra le misure previste lo stop ai veicoli più inquinanti fino ai diesel euro 5, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 e il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. (ANSA).