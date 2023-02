Polizia: anche a Bologna ricordato Giovanni Palatucci

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Anche a Bologna è stato ricordato Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume che, prima di essere deportato a Dachau dove morì il 10 febbraio del 1945, riuscì a salvare cinquemila ebrei dai campi di concentramento nazisti, facendo sparire gli schedari dall'anagrafe. Nel cimitero ebraico della Certosa, dove c'è una targa a lui dedicata, in occasione dell'anniversario della sua morte la Polizia di Stato ha organizzato una cerimonia commemorativa, presenti diverse autorità civili e militari, con la deposizione di fiori sotto l'ulivo piantumato in sua memoria.

"E' una figura che deve essere ricordata ogni giorno, soprattutto nelle scuole" ha detto il questore Isabella Fusiello intervenendo alla cerimonia, alla quale erano presenti anche il Prefetto Attilio Visconti, i vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, l'assessore Annalisa Boni in rappresentanza del sindaco, il presidente comunità ebraica Daniele De Paz e rappresentanti dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. (ANSA).