Il tenore Dmitry Korchak debutta a Bologna come direttore

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Già ospite delle stagioni operistiche del Teatro Comunale di Bologna nel suo ruolo abituale di tenore, Dmitry Korchak debutta ora sul podio dell'Orchestra del teatro felsineo, sabato 11 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni. Ospite della serata anche il soprano Vasilisa Berzhanskaya, anche lei russa come Korchak.

Vincitrice nella categoria "Giovani cantanti dell'anno" agli "International Opera Awards 2020", nonostante la sua età Berzhanskaya è tra le nuove stelle del belcanto, con una carriera in ascesa che l'ha già portata a cantare a Salisburgo, ad Amsterdam, a Londra e in Italia al Rossini Opera Festival e all'Opera di Roma.

A Bologna interpreta i "Canti e danze della morte" di Modest Musorgskij, un ciclo composto da quattro brani, Ninna Nanna, Serenata, Trepak e Il condottiero, nato per voce e pianoforte.

La versione orchestrale è stata arrangiata da Dmítrij Shostakovich, che la donò a Mstislav Rostropovic e alla moglie, il soprano Galina Visnevskaja, che la eseguirono per la prima volta nel 1962 a Gorkij. In apertura di serata Dmitry Korchak dirigerà la Sinfonia N. 1 in re maggiore di Sergej Prokof'ev detta "Classica" per i rimandi allo stile settecentesco.

"Trascorsi l'estate del 1917 nella più completa solitudine vicino a Pietroburgo. - Si legge nell'autobiografia di Prokof'ev - Avevo l'intenzione di comporre un'opera sinfonica senza l'aiuto del pianoforte. Nacque così l'idea di una Sinfonia nello stile di Haydn. Credo che se Haydn fosse vissuto fino ad oggi avrebbe mantenuto la sua scrittura arricchendola però di alcune novità. Quando cominciò a prendere forma concreta la battezzai col nome di Sinfonia Classica". Il programma si chiuderà con la Sinfonia N. 12 in re minore di Shostakovich, intitolata "L'anno 1917" perché ispirata al momento storico in cui il regime zarista di Nicola II crollò a causa dell'ondata rivoluzionaria russa. La sinfonia celebra infatti l'inizio di quel percorso politico e sociale che nel 1922 portò alla fondazione dell'Urss.

Dedicata alla memoria di Lenin, questa pagina venne composta tra il 1960 e il 1961 ed eseguita, dopo un primo glorioso debutto a Leningrado, per il ventiduesimo congresso del Partito Comunista a Mosca. (ANSA).