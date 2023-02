Carceri: avvocati Bologna, facilitare recupero giovani detenuti

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - "Ho approfondito con il sottosegretario Ostellari la tematica relativa all'Istituto penitenziario minorile bolognese. Abbiamo convenuto che vada fatto ogni sforzo per facilitare il recupero dei giovani detenuti, partendo proprio da una migliore organizzazione della loro permanenza in struttura attraverso il potenziamento di iniziative già in atto". Così in una nota l'avvocato Francesco Antonio Maisano, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, dopo la visita del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, all'Istituto minorile di via del Pratello.

"Il sottosegretario alla Giustizia ha assunto l'impegno per un'ulteriore visita bolognese al fine di approfondire anche delicate questioni connesse all'attuazione delle recenti riforme processuali, civile e penale, e il loro impatto sull'esercizio del diritto din difesa", ha aggiunto Maisano, che ha portato ad Ostellari il saluto ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. (ANSA).