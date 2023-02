Concerti e formazione per l'Accademia Filarmonica di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - Concerti, attività musicologiche, formative e divulgative costituiscono anche per il 2023 l'ampio cartellone, da marzo a dicembre, dell'Accademia Filarmonica di Bologna annunciato dal suo presidente Loris Azzaroni. Per la prima volta dopo molti anni, i concerti dell'Orchestra Mozart, la prestigiosa compagine sinfonica fondata da Claudio Abbado nel 2004 e ora diretta da Daniele Gatti, saranno tre.

Il doppio appuntamento del 18 e 20 settembre all'Auditorium Manzoni per il ciclo dedicato alle sinfonie di Beethoven proporrà la Quarta e la Quinta, e poi la Seconda assieme alla Sesta. L'11 aprile, invece, Daniele Gatti guiderà la Mozart, nel luogo insolito dell'Arena del Sole, in un programma che comprende la Sinfonia N. 4 di Brahms e l'Idillio di Sigfrido di Wagner. I tredici concerti cameristici, tutti in Sala Mozart, si dividono come di consueto tra quelli pomeridiani (ore 17) "Il Sabato all'Accademia" e quelli serali (ore 20,30) "Il Quartetto in Sala Mozart". Tra i primi si potranno ascoltare Gabriele Geminiani, primo violoncello dell'Orchestra Mozart, e André Gallo, pianista, il 4 marzo in musiche di Chopin e Poulenc; il Quartetto Felix (18 marzo) in Mahler, Beethoven e Fauré; Luigi Merone, dall'Accademia Pianistica di Imola (1 aprile), che eseguirà brani di Beethoven e Listz. Al pianoforte, con un altro giovane talento imolese, sarà dedicato anche un terzo appuntamento nella seconda metà dell'anno, Nicolò Cafaro (4 novembre), che proporrà un programma con musiche di Scarlatti, Ravel, Chopin e Brahms.

La stagione vedrà poi due appuntamenti (7 ottobre e 2 dicembre) con Catalina Vicens, conservatrice del Museo di San Colombano di Bologna, che in onore dei 350 anni dell'Organo Traeri suonerà musiche di Accademici Filarmonici del XVII e inizio del XVIII secolo. E ancora il Quartetto Alioth, Lucia Veneziani e Davide Valluzzi (pianoforte a quattro mani), i Solisti dell'Orchestra Mozart, il Quartetto Lyskamm. La rassegna dedicata al quartetto d'archi ospiterà poi il Quartetto Prometeo (24 marzo), il Trio Boccherini (6 giugno) e il Quartetto Skampa.

Giornate di studio, corsi di alta formazione e un convegno per i 150 di Manzoni completano le attività della storica istituzione bolognese. (ANSA).