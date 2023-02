A Modena rapina a scuola tra studenti per un cellulare

Dopo i recenti episodi dell'aggressione ad un professore (finito all'ospedale per un malore) da parte di alcuni studenti all'esterno della scuola e la sospensione di una professoressa, indagata per adescamento di minore, un altro episodio di cronaca all'istituto superiore Corni di Modena. Come riporta la stampa locale, infatti, ieri mattina la polizia di Stato è dovuta intervenire al Corni a seguito di una rapina del cellulare che avrebbe subito uno degli studenti iscritti. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, ma pare che nel corso dei fatti uno dei giovani abbia estratto un coltello per riuscire, appunto, ad impossessarsi dello smartphone della vittima.

"Questa situazione si è trascinata negli anni perché i docenti sono lasciati soli e sono stati ostacolati nell'attivare quegli interventi disciplinari che renderebbero le cose più semplici", le parole del professore vittima dell'aggressione di alcune settimane fa. (ANSA).