Teatro Comunale Bologna inaugura nuova sede con Vivaldi

Un concerto dell'Orchestra d'archi del Teatro Comunale di Bologna inaugurerà giovedì 16 febbraio alle 20.30 la nuova sede nell'edificio Exhibition Hall di BolognaFiere, in piazza della Costituzione 4/a, della Fondazione lirico-sinfonica felsinea, il cui settecentesco edificio di piazza Verdi è chiuso da qualche settimana (e per i prossimi tre anni) per lavori di riqualificazione. In quell'occasione il sindaco di Bologna e presidente della Fondazione del Teatro Comunale, Matteo Lepore, terrà il discorso di inizio anno alla città.

"Un 2023 - si legge in un comunicato congiunto di Comune e Teatro Comunale - che sarà per Bologna ricco di grandi trasformazioni e innovazioni. Per questo, ne celebreremo l'avvio invitando la cittadinanza in uno degli spazi che saprà ben rappresentare questa nuova stagione di cambiamenti: la nuova sede del Teatro Comunale di Bologna, Comunale Nouveau.

Un'occasione per condividere riflessioni e prospettive". La serata, nel corso della quale verranno eseguite le celeberrime 'Quattro stagioni' di Antonio Vivaldi (Quattro concerti per violino e orchestra con solista e concertatore Emanuele Benfenati), è ad ingresso gratuito, con prenotazione fino ad esaurimento dei 989 posti disponibili. Tre giorni dopo, il 19 febbraio alle 20, il nuovo palcoscenico ospiterà il primo allestimento operistico con una nuova produzione della 'Madama Butterfly di Giacomo Puccini diretta dall'esperto Daniel Oren e messa in scena dal giovane Gianmaria Aliverta. Solo dopo quella prova, che coinvolgerà anche voci soliste e coro, si capirà se quello spazio, un capannone pensato per allestimenti fieristici e adibito anche a Hub vaccinale, avrà beneficiato delle necessarie trasformazioni acustiche per poter ospitare spettacoli d'opera e di balletto. Un dubbio che ormai da mesi assilla i melomani bolognesi e gli amanti della musica. (ANSA).