Maltrattamenti alla moglie, arrestato dalla polizia a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere a Parma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo gli inquirenti avrebbe più volte alzato le mani nei confronti della moglie.

E' stata la stessa donna, 41 anni, residente in città, a chiamare la polizia per denunciare l'aggressione, dopo aver riportato una ferita alla testa. L'uomo, alla vista dei poliziotti ha accusato la moglie di essere una bugiarda. Lei ha raccontato ai poliziotti che i maltrattamenti andavano avanti da tempo, fino all'ultimo episodio, durante il quale l'ha colpita e afferrata per il collo per impedirle di chiedere aiuto. È stata accompagnata al pronto soccorso dove ha raccontato alla Polizia i vari episodi. (ANSA).