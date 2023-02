Bologna, chiude con 45mila visitatori mostra su Giulio II

Si è chiusa domenica 5 febbraio, alla Pinacoteca nazionale di Bologna, la mostra 'Giulio II e Raffaello. Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna', con un numero di visitatori che in via Belle Arti non si vedeva da tempo. Oltre 45.000 persone, infatti, hanno percorso le sale del museo nel periodo compreso fra ottobre e i primi giorni di febbraio, con una media di circa 12.000 ingressi al mese e un'alta percentuale di giovani e studenti. Prima esposizione dedicata all'argomento, ha avuto riscontri molto positivi dal pubblico e dalla stampa e, allo stesso tempo, ha fatto registrare un numero di visitatori doppio rispetto alla mostra presentata l'anno scorso e dedicata a Canova e all'origine della Pinacoteca: "Questo testimonia che l'attenzione sul museo è in crescita e che lavorare mettendo a centro il suo straordinario patrimonio è una scelta vincente, oltre che opportuna", ha detto la direttrice Maria Luisa Pacelli. (ANSA).