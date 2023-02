Musica: omaggio a Bologna al compositore boemo Mysliveček

(ANSA) - BOLOGNA, 07 FEB - "Egli trasuda fuoco, spirito e vitalità": con queste parole un giovanissimo Mozart esprimeva la sua ammirazione per il compositore Josef Mysliveček, "Il divino Boemo", che conobbe nel 1770 quando aveva appena 14 anni.

Mysliveček era invece un'operista già affermato e osannato soprattuto in Italia, dopo il grande successo ottenuto al Teatro San Carlo di Napoli con il "Bellerofonte". Proprio con quelle parole di Mozart, "Fuoco, spirito e vitalità", la stagione del Museo San Colombano - Collezione Tagliavini del circuito Genus Bononiae di Bologna rende omaggio al geniale musicista ceco con una serie di appuntamenti: un incontro sul compositore, un concerto e la proiezione di un film.

Il 9 febbraio alle 21 il violinista Luca Giardini e il clavicembalista Václav Luks (il primo con un violino del 1720 costruito a Bologna da Nicola Amati, il secondo su un clavicembalo di Mattia de Gand del 1685 della Collezione Tagliavini) proporrano un repertorio di musiche di Mozart, Mysliveček e Johann Christian Bach. Il concerto sarà preceduto da una presentazione di Petr Vaclav, regista del film "Il Boemo", dedicato alla vita di Mysliveček, che si potrà vedere il 10 febbraio alle 19 al Teatro del Baraccano.

Sempre il 9 febbraio, ma alle 18, l'Accademia Filarmonica di Bologna (dove proprio nel 1770 Mozart sostenne un esame) ospiterà una introduzione al concerto tenuta dal musicologo Piero Mioli, in conversazione con i protagonisti della serata e moderata dalla Conservatrice di San Colombano, Catalina Vicens.

"Il Boemo", proiettato per iniziativa di Genus Bononiae, dell'Ambasciata della Repubblica Ceca e dell'associazione culturale italo-ceca Lucerna, è stato girato interamente in Italia per ritrovare, secondo le parole Petr Vaclav, "quei luoghi, dimore e chiostri che ancora oggi custodiscono e preservano l'atmosfera dell'epoca". Il film ricostruisce la storia del compositore boemo, oggi sconosciuta ai più, il suo incontro con le corti italiane, l'inarrestabile ascesa e il rovinoso declino, restituendo un affresco della seconda metà del Settecento. Grande attenzione è riservata alla colonna sonora composta da musiche di Mysliveček, molte delle quali eseguite per la prima volta dopo quasi 250 anni. (ANSA).