'Medaglia del Quirinale' a mostra Rinascimento a Ferrara

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi la medaglia del Quirinale per la mostra sul "Rinascimento a Ferrara. Ercole de' Roberti e Lorenzo Costa" che s'inaugura il 17 febbraio nella città estense, negli spazi espositivi di Palazzo dei Diamanti, che riapre dopo un complesso intervento di restauro e riqualificazione. La mostra resterà aperta al pubblico dal 18 febbraio fino al 19 giugno.

La medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato è un riconoscimento che viene assegnato a iniziative di alto spessore culturale e scientifico.

"E' il prestigioso riconoscimento - spiega in una nota Sgarbi che della mostra è il curatore assieme a Michele Danieli - per quella che è la più importante mostra sul Rinascimento degli ultimi 70 anni. Ricca di un centinaio di opere provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, la mostra promette un'occasione unica per scoprire (o riscoprire) l'arte dei due grandi pittori ferraresi e più in generale la smagliante ricchezza del Rinascimento estense". (ANSA).