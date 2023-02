A Bologna, la prima piazza scolastica pedonale 'per sempre'

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - A Bologna è stata inaugurata la prima piazza scolastica pedonale permanente. Tra via Murri e via Romagnoli, tra la scuola primaria Tambroni e il mercato rionale di Chiesa Nuova, la strada è stata trasformata in uno spazio di socialità per i cittadini, di incontro e gioco per i bambini, le bambine e le loro famiglie.

"Abbiamo lavorato in questi anni e proseguiremo in questa direzione, individuando aree intorno alle scuole dove sperimentare delle pedonalizzazioni, togliere le auto - spiega il sindaco Matteo Lepore - è anche una questione di sicurezza, vogliamo ridurre a zero le morti sulle strade. La città 30, le piazze scolastiche pedonali hanno questo obiettivo: dare più spazio ai bambini, alle famiglie, agli anziani, a tutti i cittadini".

L'intervento di 300 mila euro, realizzato dal Comune di Bologna con il supporto della Fondazione per l'Innovazione Urbana, ha previsto la pedonalizzazione di circa 700 mq, l'inserimento di arredi e giochi disegnati a terra, piante e un albero, la sostituzione dell'asfalto con una pavimentazione drenante. La fase definitiva segue una sperimentazione di area pedonale in alcune fasce orarie avviata nel 2020, durante la quale si è cercato un punto d'incontro anche con le esigenze dei commercianti della zona e dei loro clienti. Nelle aree adiacenti alla nuova piazzetta, i veicoli autorizzati dei commercianti del mercato possono accedere, prima e dopo l'orario di ingresso scolastico, per lo scarico-carico merci, che è confermato su via Murri e su via Romagnoli (qui in sostituzione di alcuni posti in sosta libera) durante il resto della giornata. Attualmente, sono in corso altre sperimentazioni simili in via Milano e via Procaccini. (ANSA).