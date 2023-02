TV:Baldini e Gregoretti,i due 'Stefani' si svelano su Lepida

Il 29 agosto 2004, un atleta di 33 anni, l'emiliano Stefano Baldini, vinceva la medaglia d'oro nella maratona ai Giochi olimpici di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi.

Quasi vent'anni dopo da quell'indimenticato traguardo Stefano Baldini è ancora sui campi di atletica, dove sogna di portare i giovani maratoneti lassù dove è stato lui.

Le telecamere di 'Traguardi!-Sport e territorio in Emilia-Romagna', sono andate a Rubiera (Reggio Emilia) per incontrare l''eroe di Atene' che oggi ha fondato una società sportiva, e allena i giovani in un impianto ricavato da un capannone industriale e diventato un centro di riferimento nazionale per l'atletica leggera.

"Mi piacciono gli ambiziosi e anche un po' matti - ha sottolineato Baldini - quelli che nelle gare sanno fare la differenza. Allenare i ragazzi qui a Rubiera mi permette di ridare qualcosa all'atletica dopo che l'atletica mi ha dato tanto".

Nella stessa puntata l'adventure man Stefanio Gregoretti, nato a Rimini nel 1974, racconterà le sue imprese estreme, dallo sci al triathlon, che ha sempre amato ma anche Artik Extreme, Italy Divide, Patagonia, Siberia 105, Transnabibia, Death Valley che lo hanno portato ad attraversare a piedi, su due ruote e con gli sci, i deserti, i ghiacciai e le montagne più remote del Pianeta.

La puntata va in onda domani, venerdì 3 febbraio, alle 13.30 su Lepida TV nel palinsesto live (www.lepida.tv) e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre premendo il tasto blu del telecomando. (ANSA).