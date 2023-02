Mafia: Carpi intitolerà un parco a Piersanti Mattarella

La Giunta Comunale di Carpi (Modena), intende intitolare a Piersanti Mattarella la zona verde di via Peruzzi fra la stazione autocorriere e il liceo 'Manfredo Fanti'. La decisione accoglie un suggerimento degli studenti dell'istituto cittadino: nel giugno scorso tre classi avevano infatti scritto al Sindaco, al termine di un progetto sulle mafie, proponendo appunto d'intitolare l'area prospiciente la propria scuola al Presidente della Regione Siciliana trucidato da "Cosa nostra" nel gennaio 1980.

Sentito il parere consultivo espresso all'unanimità dalla Commissione toponomastica, la Giunta ha così deliberato "la volontà di intitolare" al politico assassinato l'area verde in questione: ora l'atto è stato trasmesso alla Prefettura di Modena per attivare l'iter autorizzativo previsto dalla legge.

(ANSA).