A Bologna l'Orto dei piccoli dedicato a Lorenzo Bastelli

Sabato 4 febbraio, a Bologna, nella casa di Quartiere 'Fondo Comini', sarà inaugurato l'Orto dei Piccoli dedicato a Lorenzo Bastelli, prematuramente scomparso lo scorso novembre per un sarcoma. A Lorenzo, grande appassionato di basket, dopo l'appello in rete della sua mamma, Francesca Ferri, nell'ultimo mese di vita tantissime persone, tra questi anche tifosi della Fortitudo, hanno inviato lettere, disegni e foto: un'ondata straordinaria di affetto che ha permesso a lui e ai suoi cari di sentirsi meno soli.

L'orto didattico che porterà il suo nome è uno spazio destinato alle bambine e ai bambini della fascia 0-5 anni ed è stato realizzato dalla Fortitudo per il Sociale aps nell'ambito di Casa di Rubik, un progetto a forte impatto sociale che l'Associazione ha realizzato grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Pon Metro 2014/2020.

L'orto è il risultato di un'importante azione di riqualificazione e rigenerazione urbana, in chiave ambientale, di una piccola area in degrado di pertinenza della Casa di Quartiere; un'azione che restituisce alla città uno spazio bello, accogliente e a misura dei suoi piccoli fruitori. Un vivace murales dell'artista Deco, ispirato ad una poesia dello stesso Lorenzo, introduce a questo spazio tutto nuovo, riportando bellezza alla porta est del Parco Donatori di Sangue e alla stessa Casa di Quartiere, il cui muro era deturpato da scritte oscene. (ANSA).