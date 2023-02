Smog: prosegue l'allerta in Emilia fino al 3 febbraio

Prosegue l'allerta smog in Emilia.

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) segnala infatti nuovamente il superamento dei limiti di polveri sottili con bollino rosso per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena fino a venerdì 3 febbraio. A queste si aggiunge, da domani, anche la provincia di Ferrara. Saranno in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all'inquinamento, con i divieti di circolazione previsti fino ai diesel euro 5. (ANSA).