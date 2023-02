Scuola: E-R, oltre 109mila domande di iscrizione primo anno

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - L'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, tramite un focus, ha reso disponibili i dati provinciali e regionali con le iscrizioni al primo anno di corso aggiornate al 31 gennaio 2023. In Emilia-Romagna l'86% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione on line senza avvalersi dell'intermediazione delle scuole, mentre il 14% di esse si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche.

Circa il 98% delle iscrizioni on-line presentate direttamente dalle famiglie, è avvenuta con l'utenza Spid.

Complessivamente le iscrizioni agli Istituti tecnici e professionali, rispettivamente del 36,3% (tecnici) e del 16% (professionali), superano quelle ai licei, che raccolgono il 47,7% delle domande. L'Emilia-Romagna registra la percentuale più elevata di iscrizioni ai Professionali, a fronte di un dato medio nazionale del 12,1%. Le domande inoltrate, comprese quelle per le scuole paritarie che hanno aderito alla procedura delle Iscrizioni on line, sono state complessivamente 109.336. Per l'anno scolastico 2022/2023 le domande erano state 110.964.

Il numero più alto di iscrizioni nelle scuole della regione si è registrato nella provincia di Bologna (poco più di 23mila) seguono Modena con circa 19mila e Reggio Emilia con poco più di 13mila.

Complessivamente le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in regione sono state 40.826, di cui 19.473 ai licei e 14.837 agli Istituti tecnici e 6.516 agli Istituti professionali. (ANSA).