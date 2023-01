Insulti e minacce online a Berardi e alla moglie

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Per celebrare il successo del Sassuolo sul campo del Milan con un rotondo 5-2 inflitto dai nero-verdi ai campioni d'Italia, Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi - attaccante sassolese e della Nazionale, protagonista assoluto del match con un gol, assist e giocate d'alta scuola - ha pubblicato sul suo profilo Instagram. una foto con il numero 5 e l'immagine di un televisore sintonizzato sulla sfida di San Siro. Un modo semplice di festeggiare la vittoria emiliana ma che, riporta la 'Gazzetta di Modena' non è piaciuto a diversi frequentatori della rete che hanno fatto piovere insulti, parole offensive e minacce sulla consorte del calciatore e la stessa punta.

Tra le parole scritte online, evidenzia il quotidiano, si passa da "crepate" a un "se vedo tuo marito lo uccido" a "cornuta". Messaggi che Fantuzzi ha reso pubblici sempre sul suo profilo Instagram aggiungendo una postilla, "saranno presi provvedimenti legali", che lascia aperta l'ipotesi di mettere in mano all'avvocato le azioni da compiere, eventualmente, verso gli 'odiatori' del Web che, ormai, attaccano non solo personaggi famosi e campioni dello sport ma anche i loro familiari. (ANSA).